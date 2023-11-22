زيادات تصل 45% في محلات السوبر ماركت بالأرجنتين

بدأت محلات السوبر ماركت في الأرجنتين، أمس الثلاثاء، بتلقي قوائم تتضمن زيادات ملحوظة في منتجاتها الاستهلاكية الجماعية، تصل في بعض الحالات إلى 45%، بعد الفوز الانتخابي لخافيير مايلي، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن استمرارية الأسعار الطبيعية، بحسب موقع "إنفوباي" الإخباري.

وقال الموقع في تقرير، إن محلات السوبر ماركت، بدأت منذ مساء الإثنين الماضي، بتلقي قوائم أو إشعارات بالزيادات بنطاقات تتراوح بين 9-45%، وإن أول الزيادات كانت لمنتجات المستودعات كالمشروبات الغازية وبعض الأطعمة الجافة ومواد التنظيف.

ونقل الموقع عن المسوقين قولهم إنه "إذا لم يقبلوا الزيادة في الأسعار، فإنهم لن يستلموا البضائع، مما دفع إحدى سلسلة متاجر التجزئة الكبيرة إلى عدم رفع أي أسعار، لأنها قررت عدم استلام أي بضاعة بالزيادات التي يرسلها موردوها".