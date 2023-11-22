زيادات تصل 45% في محلات السوبر ماركت بالأرجنتين
بدأت محلات السوبر ماركت في الأرجنتين، أمس الثلاثاء، بتلقي قوائم تتضمن زيادات ملحوظة في منتجاتها الاستهلاكية الجماعية، تصل في بعض الحالات إلى 45%، بعد الفوز الانتخابي لخافيير مايلي، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن استمرارية الأسعار الطبيعية، بحسب موقع "إنفوباي" الإخباري.
وقال الموقع في تقرير، إن محلات السوبر ماركت، بدأت منذ مساء الإثنين الماضي، بتلقي قوائم أو إشعارات بالزيادات بنطاقات تتراوح بين 9-45%، وإن أول الزيادات كانت لمنتجات المستودعات كالمشروبات الغازية وبعض الأطعمة الجافة ومواد التنظيف.
ونقل الموقع عن المسوقين قولهم إنه "إذا لم يقبلوا الزيادة في الأسعار، فإنهم لن يستلموا البضائع، مما دفع إحدى سلسلة متاجر التجزئة الكبيرة إلى عدم رفع أي أسعار، لأنها قررت عدم استلام أي بضاعة بالزيادات التي يرسلها موردوها".
وفي هذا الإطار، بدأ وزير التجارة، ماتياس تومبوليني، جولة من الاجتماعات أمس الثلاثاء، مع محلات السوبر ماركت وشركات الإنتاج الاستهلاكي الضخم، وفق الموقع.
وأكد تومبوليني أنه لن يتم تنفيذ هذا العمل إلا بالفطرة السليمة والحوار والاستماع إلى الشركات، مضيفًا "نحن نمر بمرحلة انتقالية ونحمي جيوب الناس لتنفيذ عملية الانتقال بطريقة منظمة"، بحسب الموقع.
وأشار الموقع إلى أن البرنامج الرسمي المتواجد في محلات السوبر ماركت لديه حد أقصى للزيادة الشهرية قدره 5%، ويسري حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري