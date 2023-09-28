قرب مضيق تايوان.. الصين تدشن أول خط للقطارات فائقة السرعة العابرة للمحيط
دشَّنت الصين أول خط قطارات فائقة السرعة، والذي سيعبر خلجانًا بالمحيط ويمتد على ساحل إقليم فوجيان الجنوبي الشرقي بالقرب من مضيق تايوان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن قطارًا فائق السرعة غادر مدينة فوتشو عاصمة إقليم فوجيان صباح الخميس، تدشينًا لخط فوتشو-شيامن-تشانغتشو الذي يبلغ طوله 277 كيلومترًا.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن "مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة"، المشغلة للقطارات بالبلاد، القول إن "هذا هو أول خط عابر للمحيط في الصين للقطارات فائقة السرعة والتي ستسير على جسور تعبر 3 خلجان ساحلية وتصل سرعتها القصوى إلى 350 كيلومترًا في الساعة".
ويستغرق السفر بين فوتشو وشيامن، وهي مركز اقتصادي وموقع سياحي شهير، أقل من ساعة.
وينضم المشروع إلى شبكة القطارات فائقة السرعة مترامية الأطراف في البلاد.
وبحلول العام الماضي، بلغ طول خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة العاملة لدى الصين 42 ألف كيلومتر.
ومنذ حزيران/يونيو 2022، اقترب طول السكك الحديدية فائقة السرعة التي تعمل بانتظام بسرعة 350 كيلومترًا في الساعة، من 3200 كيلومتر.