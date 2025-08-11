ترامب: الواردات الأمريكية من الذهب لن تخضع لتعرفات إضافية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين إن واردات الولايات المتحدة من الذهب لن تخضع لتعرفات إضافية.

وجاءت تصريحات ترامب، بعد أيام على إعلان سلطات الجمارك أن بعض السبائك مشمول بالرسوم الجمركية الجديدة، حيثُ أصدرت الجمارك الأمريكية رسالة جاء فيها أن سبائك الذهب من فئتي كيلوغرام واحد و100 أونصة (2,8 كيلوغرام) ستخضع للتعرفات.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال: "لن تفرض تعرفات على الذهب!"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة "فرانس برس".

أخبار ذات علاقة ترامب يوقع أمرا بتمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية على الصين

وتحمل رسالة الوكالة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود تاريخ 31 من شهر تموز/يوليو الماضي، وكانت صحيفة "فاينانشل تايمز" أول من نشرها يوم الخميس الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في سوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قد أفاد مؤخرًا، بأن إدارة ترامب تعتزم "إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب لتوضيح المعلومات المضلّلة بشأن تسعير تعرفات سبائك الذهب وغيرها من المنتجات المتميّزة".

ويوم الجمعة الماضي، وصلت أسعار الذهب في منصّة العقود الآجلة "كوميكس"، الأكبر من نوعها في العالم، إلى مستوى قياسي.

والمخاوف على صلة بالضبابية التي سادت حول ما إذا ستُعفى منتجات الذهب من التعرفات "المتبادلة" التي فرضها ترامب، لا سيما على سويسرا التي تعد من أكبر مزوّدي السبائك الذهبية، وذلك بنسبة بلغت 39 %.

وتعد سبائك الذهب من فئة كيلوغرام واحد الأكثر تداولا على منصة "كوميكس"، وتشكّل الحيز الأكبر من صادرات سويسرا من السبائك إلى الولايات المتحدة، وفق "فاينانشل تايمز".