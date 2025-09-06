تضم 3 أسماء.. ترامب يكشف عن قائمته القصيرة لرئاسة "الاتحادي"

ضمت قائمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المختصرة للمرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي مستشاره كيفن هاسيت ورئيس المجلس السابق كيفن وارش وعضو المجلس الحالي كريستوفر والر.

وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض إن الثلاثة هم المرشحون النهائيون لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، مضيفا أنه يفكر في سكوت بيسنت أيضا، لكن وزير الخزانة لم يبد اهتماما، وفق وكالة "رويترز".

وأكد بيسنت الذي كان برفقة الرئيس في المكتب البيضاوي عدم اهتمامه، مبينا "كان لدي أربعة مرشحين. الآن أتحدث عن ثلاثة. قال لي (بيسنت) 'لن أغادر'".

وقال الرئيس أنه ينوي تعيين رئيس جديد للمجلس يتوافق أكثر مع مساعيه لخفض أسعار الفائدة بسرعة، منتقدا باول بشدة لتأخره في اتخاذ إجراءات بشأن تكاليف الاقتراض وما قال إنه إضرار بمشتري المنازل من خلال رفع أسعار الفائدة على الرهن العقاري.

وأبقى المجلس برئاسة باول على أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام خوفا من أن تعيد رسوم ترامب الجمركية إشعال التضخم، غير أن مخاوفه تحولت مؤخرا إلى التركيز بشكل أكبر على تباطؤ سوق العمل.

وهاسيت من أشد المدافعين عن رسوم ترامب الجمركية وسياساته الأخرى، ويتفق مع ترامب في أن إبقاء المجلس على أسعار الفائدة مرتفعة ليس مناسبا.

ودعا وارش مرارا إلى "تغيير النظام" في مجلس الاحتياطي الاتحادي.

أما والر الذي كان يدير قسم الأبحاث ببنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس قبل أن يختاره ترامب لعضوية المجلس في 2020 فسيكون الاختيار الأقرب من داخل المؤسسة.