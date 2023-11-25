الأُسرة الإسبانية في المرتبة الثانية بتراجع الاستهلاك بالاتحاد الأوروبي

تراجع معدل استهلاك الأسر في إسبانيا بشكل كبير مقارنة بـ2019، وذلك بنسبة 1.46%، وهو رقم يضعها في المرتبة الثانية من حيث أكبر الخسائر في الاتحاد الأوروبي بعد جمهورية التشيك، وفقًا للتقرير الصادر عن منظمة "يوروستات"، ونقله موقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب التقرير، "يتفاقم هذا التأخير في عودة الاستهلاك الخاص إلى مستويات ما قبل الجائحة بسبب الأزمة التضخمية التي بدأت في 2021 وتفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث إن الارتفاع السريع في الأسعار، الذي لم يسبق له مثيل في أوروبا، لم ينتقل بنفس المعدل إلى الرواتب في أغلب البلدان الأوروبية، وعلى هذا فقد خسرت الأسر قوتها الشرائية".