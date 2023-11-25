الأُسرة الإسبانية في المرتبة الثانية بتراجع الاستهلاك بالاتحاد الأوروبي
تراجع معدل استهلاك الأسر في إسبانيا بشكل كبير مقارنة بـ2019، وذلك بنسبة 1.46%، وهو رقم يضعها في المرتبة الثانية من حيث أكبر الخسائر في الاتحاد الأوروبي بعد جمهورية التشيك، وفقًا للتقرير الصادر عن منظمة "يوروستات"، ونقله موقع "إنفوباي" الإخباري.
وبحسب التقرير، "يتفاقم هذا التأخير في عودة الاستهلاك الخاص إلى مستويات ما قبل الجائحة بسبب الأزمة التضخمية التي بدأت في 2021 وتفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث إن الارتفاع السريع في الأسعار، الذي لم يسبق له مثيل في أوروبا، لم ينتقل بنفس المعدل إلى الرواتب في أغلب البلدان الأوروبية، وعلى هذا فقد خسرت الأسر قوتها الشرائية".
وأشار إلى أنه "إذا تمت مقارنة الملايين التي تم إنفاقها باليورو الحالي في 2022 مع تلك التي تم إنفاقها في 2019، يُلاحظ أن إسبانيا هي الدولة الأقل زيادة بنسبة 7.25%، مقارنة بمتوسط 9.96% في منطقة اليورو و11.5% في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى انخفاض دخل الأسرة الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.78٪ في إسبانيا بين 2021 و2022، أي أكثر من المتوسط في منطقة اليورو -0.92٪ والاتحاد الأوروبي -0.76٪".
وأفاد التقرير بأن "ارتفاع تضخم أسعار الغذاء أدى إلى انخفاض حاد في استهلاك الغذاء على الرغم من كونه سلعة أساسية، وعلى وجه التحديد، انخفض استهلاك الغذاء بنسبة 5.01٪ في الأسر الإسبانية مقارنة بـ 2019، بينما كان الانخفاض أكبر في قطاع الملابس والأحذية، التي انخفض استهلاكها بنسبة 12.59%، وهو أكبر انخفاض بين دول الاتحاد الأوروبي.