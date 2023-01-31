صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر عالميًا يسجل خسائر تاريخية بـ150 مليار يورو

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، اليوم الثلاثاء، أنه خسر أكثر من 150 مليار يورو عام 2022، عازيًا ذلك إلى ضعف أداء الأسواق المالية بسبب الحرب في أوكرانيا وتدهور الاقتصاد العالمي.

ولم يسبق أن تكبد الصندوق مثل هذه الخسائر في عام واحد منذ إنشائه أواخر التسعينيات، وفق إدارته.