"وول ستريت" تتأرجح وتغلق على انخفاض بعد أسبوع مضطرب

تأرجحت "وول ستريت"، اليوم الجمعة، وأغلقت على انخفاض طفيف بعد أسبوع مضطرب سجلت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوى منذ 16 عاماً.

وترافق ذلك مع تقييم المستثمرين لمراجعات توقعات التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتذبذبت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في أغلب الجلسة وسجلت خسائر أسبوعية.

ووفقا للبيانات الأولية، خسر المؤشر داو جونز الصناعي 106.91 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 33963.51 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 10.75 نقطة، أو 0.25%، إلى 4319.25 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 12.18 نقطة، أو 0.09%، إلى 13211.81 نقطة.