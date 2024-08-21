صعدت المؤشرات الأمريكية، الأربعاء، عند الإغلاق قليلا وسط تعاملات في نطاق ضيق بعد استيعاب المستثمرين لأثر تعديل كبير بالخفض لبيانات وظائف أمريكية.

ويأتي ذلك بعد صدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي مما عزز توقعات خفض الفائدة الشهر المقبل.

وأغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية على ارتفاع متوسط.

ووفقا لبيانات أولية، زاد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 22.54 نقطة أو 0.40% ليغلق عند 5619.66 نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك المجمع" 101.27 نقطة أو 0.57% إلى 17918.21 نقطة.

وارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" 58.99 نقطة أو 0.14% إلى 40893.96 نقطة.