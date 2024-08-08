كشفت مصادر، أن روسيا والصين ستبرمان أول صفقة مقايضة بينهما تتعلق بالزراعة في فصل الخريف المقبل، للحد من استخدام الأنظمة المصرفية التي تراقبها واشنطن.

وقالت ثلاثة مصادر في مجال التجارة والمدفوعات لـ"رويترز" إن روسيا والصين قد تبدآن استخدام أنظمة المقايضة التجارية، فيما يتوقع مصدران إبرام صفقات تتعلق بالزراعة في الخريف المقبل، في الوقت الذي تحاول فيه موسكو وبكين الحد من استخدام الأنظمة المصرفية التي تراقبها الولايات المتحدة.

وكانت مسألة تأخير السداد في التعاملات الثنائية على رأس جدول الأعمال عندما زار الرئيس، فلاديمير بوتن، الصين في مايو/ أيار.

ورغم ظهور حلول بديلة مثل استخدام البنوك الصينية المحلية الصغيرة التي يصعب على واشنطن اكتشاف أنشطتها، فلا تزال مشكلات السداد قائمة.

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ومن شأن المقايضة التجارية أن تسمح لموسكو وبكين بتفادي مشكلات السداد، وتقليص مراقبة الجهات التنظيمية الغربية لمعاملاتهما الثنائية، والحد من مخاطر العملة.

وتعمل روسيا على تطوير قواعد للمقايضة التجارية، وتفترض المصادر الروسية التي تحدثت إليها "رويترز" أن الصين تفعل الشيء نفسه.

والمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها؛ بسبب طبيعة المعلومات غير المعلنة، مشاركة على نحو وثيق في التجارة الثنائية.

وكشف مدير كبير في بنك روسي بارز، أنه يعد خطة مقايضة، لكنه رفض الكشف عن التفاصيل.

وقال مصدر يعمل في مجال المدفوعات إن التجارة مع روسيا في تصدير المنتجات الغذائية قيد المناقشة.

ولم تردّ وزارة الصناعة والتجارة الروسية ولا وزارة التجارة الصينية على أسئلة بشأن المقايضة التجارية للسلع.