بوتين يقرّ ببطء قطاع التصنيع الروسي وتأثير العقوبات الدولية
أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن قطاع التصنيع في روسيا ما زال بطيئًا، محذرًا من أنه قد يكون للعقوبات أثر سلبي على الاقتصاد على المدى المتوسط، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
وقال بوتين، اليوم الأربعاء، إن "العقوبات الدولية التي فرضت في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا قد تكون لها تداعيات سلبية".
ويأتي إعلان الرئيس الروسي هذا، بعد أشهر من تأكيده على أن موسكو تتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد، بحسب وكالة "فرانس برس".
ونقلت الوكالة عن بوتين قوله خلال اجتماع مع الحكومة بث وقائعه التلفزيون، إن "العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي قد يكون لها في المدى المتوسط تداعيات سلبية عليه".