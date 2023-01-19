التجارة الإلكترونية ترفع مبيعات المنتجات الزراعية في الصين

كشفت تقارير صينية حديثة أن مبيعات التجزئة للمنتجات الزراعية عبر الإنترنت في الصين، حققت زيادة بنسبة 10% عام 2022، حيث توسعت السوق الإلكترونية لبيع المنتجات الزراعية وازدهرت بشكل أكبر.

وتنمو أعمال التجارة الإلكترونية الزراعية بقوة في الصين استنادًا إلى صناعة معالجة المنتجات الزراعية، التي تشير التقديرات إلى أنها ستسجل نمواً بنسبة 4% في إيرادات الشركات الرئيسية عام 2023.

وبحسب وزارة الزراعة والشؤون الريفية، فإن أكثر من 16 ألف منشأة للتبريد وحفظ المنتجات الزراعية بُنيت العام الماضي، وفق ما أوردته وكالة "شينخوا" الصينية.

وأظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين توسعت بنسبة 4% على أساس سنوي عام 2022 لتصل إلى قرابة 2 تريليون دولار أمريكي.

وعززت الصين بتلك الأرقام مكانتها كأكبر سوق للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت على مستوى العالم.