التجارة الإلكترونية ترفع مبيعات المنتجات الزراعية في الصين
كشفت تقارير صينية حديثة أن مبيعات التجزئة للمنتجات الزراعية عبر الإنترنت في الصين، حققت زيادة بنسبة 10% عام 2022، حيث توسعت السوق الإلكترونية لبيع المنتجات الزراعية وازدهرت بشكل أكبر.
وتنمو أعمال التجارة الإلكترونية الزراعية بقوة في الصين استنادًا إلى صناعة معالجة المنتجات الزراعية، التي تشير التقديرات إلى أنها ستسجل نمواً بنسبة 4% في إيرادات الشركات الرئيسية عام 2023.
وبحسب وزارة الزراعة والشؤون الريفية، فإن أكثر من 16 ألف منشأة للتبريد وحفظ المنتجات الزراعية بُنيت العام الماضي، وفق ما أوردته وكالة "شينخوا" الصينية.
وأظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين توسعت بنسبة 4% على أساس سنوي عام 2022 لتصل إلى قرابة 2 تريليون دولار أمريكي.
وعززت الصين بتلك الأرقام مكانتها كأكبر سوق للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت على مستوى العالم.
من جهة أخرى، قالت الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية إنها ستواصل تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي لدعم بناء قطاع زراعي قوي في الصين.
وذكرت الأكاديمية أنها ستركز جهود الابتكار في عام 2023 على 6 مجالات هي البحث والتطوير في مجال البذور، والحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة، والآلات والمعدات الزراعية، والأمن البيولوجي الزراعي، والزراعة الخضراء، والتنمية الريفية.
وكشفت الأكاديمية أيضا عن 10 تطورات رئيسية في العلوم الزراعية تم تحقيقها في العام المنصرم، بما في ذلك دراسات على الجينات العالية الإنتاجية في الأرز، والتعددية الوراثية في البطاطا، والتنوع الجيني في الطماطم.
وكان أحد الاكتشافات الرئيسية لعلماء الزراعة الصينيين في العام الماضي جيناً في المحاصيل يمكنه تحسين كفاءة التمثيل الضوئي واستخدام النيتروجين، وزيادة محاصيل الحبوب بشكل كبير.
ويعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف يمكن أن يوفر حلًا محتملًا لزيادة الإنتاجية الزراعية والاستخدام الفعال للموارد، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبشر.
وكشفت دراسة أخرى أجراها علماء صينيون لأول مرة في العالم عن العملية الكاملة للتخليق الحيوي لمادة الكيتين، مما يوفر اتجاهًا جديدًا للابتكار الأصلي للمبيدات الخضراء.