روسيا ترفع القيود المؤقتة عن صادرات البنزين

أعلنت روسيا، الجمعة، رفع القيود عن صادرات البنزين، بعدما كانت فُرضت مؤقتاً لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم في البلاد في منتصف أيلول/سبتمبر.

وقالت وزارة الطاقة الروسية، في بيان على تلغرام: "قررت الحكومة اعتباراً من 17 تشرين الثاني/نوفمبر رفع الحظر المؤقت عن تصدير بنزين السيارات الذي فرضته في 21 أيلول/سبتمبر، في إطار مجموعة تدابير هدفت إلى تثبيت وضع الأسعار في السوق المحلية".

وأشادت الوزارة بقرارها قائلةً إنه خلال شهرين "انخفضت أسعار الجملة للبنزين في البورصة بشكل كبير".

لكن الوزارة ذكرت أنها "ستواصل مراقبة مؤشرات الإنتاج والأسعار"، مؤكدةً أنها لا تستبعد "عودة" القيود على تصدير البنزين "إذا لزم الأمر".

وبعد إعلان موسكو، ارتفعت أسعار النفط، وارتفع خام برنت المرجعي الأوروبي بنسبة 3,09 بالمئة ليبلغ سعر البرميل 79,81 دولاراً، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3,02 بالمئة ليبلغ 75,10 دولاراً للبرميل، حوالي الساعة 16,15 بتوقيت غرينتش.