تركيا تعتزم توسيع البنية التحتية لتصبح مركزا إقليميا للغاز
قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تعتزم توسيع بنيتها التحتية للغاز في الوقت الذي تضع فيه أساس مشروع لتبادل الغاز ومنه تستطيع دول جنوب شرق أوروبا الحصول عليه.
واقترحت روسيا إنشاء مركز للغاز في تركيا العام الماضي، لتعويض المبيعات إلى أوروبا التي خسرتها مما يحقق رغبة طويلة الأمد لأنقرة في أن تكون مركزًا لتبادل الطاقة بين الدول التي تفتقر إليها.
وقال مصدران مطلعان على المشروع لوكالة "رويترز" إن الخلافات حول الجانب الذي يجب أن يتولى المسؤولية عن المركز تسببت في تأخير المفاوضات أيضًا.
وتعتزم تركيا توسيع البنية التحتية للغاز في منطقة "تراقيا" في الشمال الغربي، وربط محطات للغاز الطبيعي المسال ومنشأة تخزين مطورة في "سيليفري".
وقال بيرقدار في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، لكن الوزارة أذاعته الجمعة، إن "الغاز القادم من أذربيجان وإيران وروسيا عبر خطوط الأنابيب يمكن أن يغذي هذا المركز ويتم تسعيره في بورصة الغاز المحلية".
وأضاف أن "أنقرة تود أيضًا إبرام اتفاق مع الصين في غضون بضعة أشهر لبناء محطة طاقة نووية في تراقيا".
وتابع: "نجري محادثات مع شركة صينية منذ فترة طويلة جدًا. اقتربنا جدًا (من الانتهاء منها)".
بالتوازي مع ذلك، قال بيرقدار إن خط أنابيب تصدير النفط من شمال العراق عبر تركيا سيكون جاهزا لاستئناف العمليات قريبا بعد إجراء فحوصات لصيانة الخط وإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات.
وذكر بيرقدار إن فحص خط أنابيب النفط قد اكتمل وسيكون جاهزا "من الناحية الفنية" للتشغيل قريباً.
وقال: "اعتبارا من اليوم، أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها وهم الآن يعدون التقرير". ولم يذكر موعدا لاستئناف تدفقات النفط.