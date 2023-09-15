تركيا تعتزم توسيع البنية التحتية لتصبح مركزا إقليميا للغاز

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده تعتزم توسيع بنيتها التحتية للغاز في الوقت الذي تضع فيه أساس مشروع لتبادل الغاز ومنه تستطيع دول جنوب شرق أوروبا الحصول عليه.

واقترحت روسيا إنشاء مركز للغاز في تركيا العام الماضي، لتعويض المبيعات إلى أوروبا التي خسرتها مما يحقق رغبة طويلة الأمد لأنقرة في أن تكون مركزًا لتبادل الطاقة بين الدول التي تفتقر إليها.

وقال مصدران مطلعان على المشروع لوكالة "رويترز" إن الخلافات حول الجانب الذي يجب أن يتولى المسؤولية عن المركز تسببت في تأخير المفاوضات أيضًا.