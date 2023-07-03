قوة الدولار تبقي سعر الذهب في نطاق مستقر
تغيرت أسعار الذهب بشكل طفيف، يوم الاثنين، بعدما أثرت قوة الدولار الأمريكي على جاذبية المعدن الأصفر.
يأتي ذلك، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات اقتصادية مهمة للحصول على معلومات أكثر حول خطط المجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لرفع سعر الفائدة مستقبلا.
واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1919.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 1927.50 دولار.
وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس "على المدى القريب، أعتقد أن التراجع نحو نطاق يتراوح من 1910 إلى 1913 دولارا سيحدث وسيحاول المضاربون على الارتفاع استهداف زيادة السعر حول 1937 دولارا".
وأضاف سيمبسون أن عمليات الشراء من قبل المضاربين قد تدعم أسعار الذهب.
ويشير ركود الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة في أيار/ مايو إلى أن ما قام به المركزي الأمريكي من رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم يأتي بنتائج بطيئة.
ويرى مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 87% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تموز/يوليو، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ويتوقعون أن تظل الأسعار في نطاق 5.25% و5.5% قبل انخفاضها في عام 2024.
وتراجعت السبائك 2.5% في الربع الثاني في ظل التوقعات باستمرار سياسة المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة. وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عوائد.
واقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين والذي سجله، يوم الجمعة، مما جعل الذهب مكلفا لحاملي العملات الأخرى.