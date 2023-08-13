ارتفاع الأسعار في إسبانيا يُحدث "ثورة" في أساليب التسوق

بالتزامن مع موجة الارتفاع الشديدة في أسعار المنتجات الغذائية، شهرًا بعد شهر، وارتفاع مستوى التضخم، غيَّرت العائلات الإسبانية عاداتها في طريقة التسوق، وفق صحيفة "ABC".

وقالت الصحيفة الإسبانية إنه لم تعد الأولوية لأخذ المنتج الطازج أو العلامة التجارية المفضلة، بل بدأ المتسوقون في عملية دقيقة لمقارنة الأسعار، واختيار الأرخص، من أجل ملء عربة التسوق بالأصناف الأقل كلفة.

ولفتت في تقرير لها إلى أن هذه الظاهرة الجديدة أكدها خبراء من اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة، إذ أشاروا إلى أن المستهلكين بدأوا باستبدال منتجات ذات جودة أعلى بمنتجات من علامات تجارية أقل جودة، وأرخص ثمنًا، كما فضَّلوا شراء الدجاج الأقل ثمنًا من اللحوم بكافة أنواعها.