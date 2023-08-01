انخفاض الأسهم الأوروبية متأثرةً بضعف النشاط الصناعي

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع تراجع المؤشر "داكس" الألماني عن مستوياته القياسية المرتفعة، وتقلص نشاط المصانع في منطقة اليورو، في حين أكدت تقارير من الصين والولايات المتحدة تنامي المخاطر على الاقتصاد العالمي، من جراء رفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" منخفضًا 0.9% في أكبر خسارة بالنسبة المئوية، خلال يوم واحد منذ ما يقرب من شهر.

وقادت الخسائر شركات تصنيع السيارات والخدمات المالية والتعدين، إذ تراجعت أسهمها بين 1.3% و1.6%.

وتسارعت الخسائر في أسواق منطقة اليورو بعد أن أظهر مسح أن نشاط المصانع في دول الاتحاد الأوروبي انكمش في يوليو/ تموز بأسرع وتيرة منذ مايو/ أيار عام 2020، وذلك مع تراجع الطلب رغم خفض المصانع لأسعارها بشكل حاد.

وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تراجعًا كبيرًا، بينما سجلت فرنسا وإيطاليا، ثاني وثالث أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، تدهورًا ملحوظًا منذ يونيو/ حزيران.

كما أظهرت البيانات تقلص نشاط المصانع الآسيوية في يوليو/ تموز، مما سلط الضوء على تأثير ضعف الطلب من الصين، في حين ظل نشاط التصنيع في الولايات المتحدة متراجعًا للشهر التاسع على التوالي.

وهبط سهم شركة "إل.في.إم.إتش" للمنتجات الفاخرة المنكشفة على الصين 2.3%، مشكلًا أكبر ضغط على المؤشر "ستوكس 600".

وبعد أن لامس رقمًا قياسيًا مرتفعًا في الجلسة السابقة، تراجع المؤشر "داكس" الألماني 1.3%، إذ هوى سهم "بي.إم.دبليو" 5.4%، وصار من بين أكبر الخاسرين بعد أن انخفض هامش الربح الفصلي لقسم السيارات بالشركة على خلاف التوقعات.

كما هبط سهم منافستها "مرسيدس بنز" 2.4%.

وساعدت تكهنات مفادها بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي على وشك وقف قرارات رفع أسعار الفائدة، المؤشر "ستوكس 600" على تحقيق مكاسب في يوليو/ تموز، فضلًا عن تقارير أرباح الربع الثاني المتفائلة التي أشارت كذلك إلى اتجاه صعودي.

وارتفع سهم "إتش.إس.بي.سي هولدينغ" في بريطانيا 1.3%، بعد أن رفع البنك هدف ربحه الرئيسي، فيما هوى سهم عملاق المدفوعات الإيطالي "نيكسي" 6.9%.