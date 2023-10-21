مقر مؤسسة ستاندرد آند بورز في نيويورك
مقر مؤسسة ستاندرد آند بورز في نيويوركرويترز

"ستاندرد اند بورز" تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى "‭B‬-"

خفضت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد اند بورز"، الجمعة، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى "B-" من "B"، مشيرة إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.

وقالت "ستاندرد اند بورز"، في بيان صدر عنها، إن "التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى".

وأضافت: "من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة، إذ نتوقع المزيد من الضعف في سعر الصرف"، موضحة أنه "بسبب أزمة العملة الأجنبية، نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024"، ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند "مستقرة".

مقر مؤسسة ستاندرد آند بورز في نيويورك
مصر تفرض إجراءات لوقف استنزاف العملة الأجنبية

وأظهر استطلاع لـ"رويترز"، الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق، مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.

مصر

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com