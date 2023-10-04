السعودية وروسيا تؤكدان مواصلة الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام

قالت السعودية وروسيا، اليوم الأربعاء، إنهما ستواصلان التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط حتى نهاية العام، إذ يدعم شح المعروض وارتفاع الطلب أسعار الخام.

وتأتي البيانات السعودية والروسية قبل ساعات من اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة أوبك+ الذي يضم كبار منتجي النفط في وقت لاحق اليوم الأربعاء عبر الإنترنت.

ومن الممكن أن تدعو اللجنة، التي تحمل اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، إلى اجتماع كامل لأوبك+، إذا رأت هذا ضروريًّا، لكن مصادر قالت لرويترز، إنها تستبعد تغيير اللجنة سياسة إنتاج النفط الحالية.

وواصلت أسعار النفط اتجاهها الهبوطي مباشرة بعد هذه الأنباء، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت دولارًا إلى 89.92 دولار للبرميل، لكن تم تداولها عند 90.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0854 بتوقيت غرينتش.

خفض الإنتاج وخفض الأسعار

وتخفض أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء رئيسيين من بينهم روسيا، الإنتاج منذ العام الماضي، قائلة إن الإجراء استباقي للحفاظ على استقرار السوق.

وتقول الولايات المتحدة وحلفاء غربيون، إن العالم يحتاج إلى خفض الأسعار لدعم النمو الاقتصادي والاقتصاد العالمي.