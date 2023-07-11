رئيس وزراء مصر: إبرام عقود لبيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار

قال رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن مصر حققت عقودًا لبيع حصص بالأصول المملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار في إطار برنامج لتعزيز القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن بلاده تعتزم الوفاء بجميع التزاماتها المالية وسداد ديونها.

وأشار إلى أن البلاد تتوقع زيادة التدفقات السنوية الداخلة من العملة الصعبة إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2026.

وبين أن الحكومة تستعد كذلك لطرح مزيد من العروض لحصص في الشركات المملوكة للدولة بالإضافة إلى العروض التي جرى الإعلان عنها بالفعل في 32 شركة.

وأضاف أنه تم بالفعل الاتفاق على ربع طروحات الحصص في 32 شركة.

وتواجه البلاد نقصًا مستمرًا في العملة الصعبة.

من جهته، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن البلاد تستهدف أن تتراوح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 75 بالمئة و80 بالمئة في السنوات الأربع المقبلة.

وأضاف معيط في ذات المؤتمر الصحفي أن الحكومة سجلت فائضا أوليا بلغ 157 مليار جنيه مصري (5.09 مليار دولار) في السنة المالية 2022-23 المنتهية في حزيران/يونيو.

بدوره كشفت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أن مصر تبيع حصص أقلية في 3 شركات بقيمة 800 مليون دولار للقابضة "إيه.دي.كيو" الإماراتية.