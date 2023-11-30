بدعم الإمارات.. 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع متكاملة في أفريقيا

أكدت مجلة "جون أفريك" أن دعم دولة الإمارات مكّن المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا من التوصل إلى اتفاق لتوفير نحو 10 مليارات دولار لتمويل المشاريع المتكاملة في القارة الأفريقية.

وقالت المجلة إن مسؤولين كبار من المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا "سيماك" اجتمعوا في باريس يومي 28 و29 تشرين الثاني نوفمبر لإقناع المستثمرين بتمويل شريحة جديدة من "المشاريع المتكاملة"، حيث تمكنوا من توفير 9.2 مليار يورو (نحو 10 مليارات دولار) وهو ما يزيد قليلاً عن المتوقع، ولا سيما بفضل دعم الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت "جون أفريك" عن جان باتيست أونداي، وزير الاقتصاد والمالية الكونغولي، في ختام المائدة المستديرة التي نظمتها المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا قوله "إنه نجاح كبير"، مشيرا إلى أنه على مدى يومين، حاول مسؤولون كبار من المؤسسة الإقليمية إقناع المستثمرين بجدوى "مشروعاتهم الثلاثة عشر" التي تتعلق بشكل أساسي بالطرقات والجسور والبنية التحتية للربط الكهربائي، بمبلغ يزيد على 8.8 مليار يورو (حوالي 9,1 مليار دولار).

وأكد ميشيل سير دجينا ويمبو، السكرتير الدائم للجنة التوجيهية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية للمنظمة الإقليمية أنه تم التعهد بنحو 9.2 مليار يورو (حوالي 10 مليارات دولار) لمؤسسته، أي 104% من الهدف الأولي الذي وضعه المشاركون في المنتدى.

وأوضحت "جون أفريك" أنّه "قبل اجتماع باريس، تم بالفعل تأمين أكثر من 1.5 مليار يورو، لا سيما من الدول الأعضاء، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية لدول وسط أفريقيا في شكل مساعدات مالية وقروض ميسرة، وكان يتعين على أعضاء المجموعة توفير ما يزيد على 7 مليارات دولار لتمويل المشاريع.