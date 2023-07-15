الولايات المتحدة تعفي الطلاب من ديون بعشرات المليارات

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن، قررت يوم الجمعة، إعفاء 804 ألف مقترض من ديون الطلاب، بقيمة 39 مليار دولار.

وبحسب الصحيفة، تأتي خطة الإغاثة هذه نتيجة الإصلاحات التي تم إجراؤها على خطط السداد القائمة على الدخل لنظام القروض الطلابية.

وبموجب هذه الخطة، يحصل المقترضون على أي ديون متبقية تلغيها الحكومة بعد أن سددوا مدفوعات لمدة 20 عامًا أو 25 عامًا، اعتمادًا على فترة الاقتراض ونوع القرض ونوع الخطة.

وكان هذا القرار لاقى معارضة شديدة حيث ترافق مع قرار الحكومة برفع سقف الدين العام بعد صفقة مع مجلس النواب، خلال شهر حزيران/يونيو الماضي.

وأصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، مطلع الشهر الحالي، قرارًا يلغي خطة طموحة لبايدن لإلغاء ما يصل إلى 20 ألف دولار من ديون كل مقترض.

وتقوم الخطة على إلغاء 10 آلاف دولار لجميع المقترضين من الطلاب الفدراليين و20 ألف دولار وفقًا لبرنامج Pell Grant، ممن يكسبون أقل من 125 ألف دولار في السنة أو 250 ألف دولار في السنة بالنسبة للأزواج.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة التعليم الأميركية، أيلول/سبتمبر الماضي، أن حوالي 26 مليون مقترض تقدموا بطلبات للمساعدة وتمت الموافقة على 16 مليون طلب منها.

واعتبرت المحكمة العليا في قرارها، آنذاك، أن الرئيس بايدن ليست لديه سلطة لإلغاء 39 مليار دولار من ديون الطلاب بموجب قانون فرص التعليم العالي للطلاب للعام 2003.

المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"