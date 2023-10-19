تقرير: الإنفاق العسكري في ميزانية روسيا 2024 قياسي

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من توسع بعض الصناعات المرتبطة بالدفاع في روسيا، خلال العام الماضي، فمن غير المرجح أن تتحسن إنتاجية روسيا، وسط محدودية الوصول إلى العقوبات التكنولوجية الغربية، والنقص القياسي في العمال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإنفاق الذي ينحرف بشدة نحو الاحتياجات العسكرية والاجتماعية، لا يمكن أن يكون مستدامًا، إلا إذا كانت الدولة في حالة حرب.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد في زمن الحرب الذي يعتمد على الواردات، سيكون مقدرًا له أن يشهد تضخمًا مرتفعًا، ما يعني أن من المرجح أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة.

وقال الباحثون إن هذا بدوره يشكل خطرًا على مستويات الاستثمار. ومن خلال المراهنة بكل شيء على ارتفاع الإنفاق العسكري، فإن الكرملين يجبر الاقتصاد على الوقوع في فخ الحرب الأبدية.

كما لفت التقرير إلى أن ذلك يترك روسيا أمام موقفين: "إما أن تستمر في تمويل حربها في أوكرانيا في حين تتدهور مستويات المعيشة، وإما أن تعمل على خفض الإنفاق العسكري، وهو ما قد يؤدي إلى "صدمة بنيوية كبيرة".

المصدر: موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي