سوريا تدشن 12 مشروعًا استراتيجيًا بقيمة 14 مليار دولار

شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية، تتضمن إقامة 12 مشروعًا استراتيجيًا تصل قيمتها الإجمالية إلى 14 مليار دولار أمريكي، بحضور الرئيس أحمد الشرع، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا).

ومن أبرز هذه المشاريع، تطوير مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، وإنشاء مترو دمشق بقيمة 2 مليار دولار، ومشروع أبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة بقيمة 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار، بحسب رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي.

وخلال مراسم التوقيع، قال الهلالي إن "اجتماعنا اليوم إعلان واضح أن سوريا منفتحة على الاستثمار، وعازمة على بناء مستقبل مزدهر، ومستعدة للعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء"، بحسب ما نقلته (سانا).

وأضاف أن هذه المشاريع ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين.

وتابع الهلالي: "اليوم نفتح الباب نحو مستقبل من التعاون، يقوم على أسس من القانون والشفافية، ويستند إلى إرادة السوريين وعزيمتهم التي لا تكسر".

من جهته، أكد مستشار الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية في سوريا الدكتور أيمن حموية في مؤتمر صحفي، أوردته (سانا) بعد توقيع مذكرات التركيز على المشاريع التي تمس حياة المواطن.

وقال إن هناك تركيزًا كبيرًا على المشاريع السكنية كونها من أكثر المشاريع المستهلكة لليد العاملة على مستوى سوريا بشكل كامل، كما أن سوريا تواجه مشكلة بالإسكان بسبب قصف النظام البائد للقرى والمدن.