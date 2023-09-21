صندوق استثماري مشترك بين سلطنة عُمان وتونس

اتفقت كل من سلطنة عمان وتونس على إنشاء صندوق استثماري يحفز المستثمرين على المشاريع.

ووفقاً لوكالة الأنباء التونسية "واب" فإن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد، ونظيره العماني، سعيد بن محمد الصقري، فقد شدد الجانبان خلال جلسة عمل، في إطار زيارة وفد اقتصادي تونسي ترأسه وزير الاقتصاد، إلى سلطنة عمان، على ضرورة وضع خط مباشر للنقل الجوي بين البلدين وتوفير الظروف التي تضمن استدامته ونجاعته بهدف المساهمة في إرساء ديناميكية جديدة خاصة على مستوى التبادل التجاري وتسهيل تنقل رجال الأعمال.

وأفاد بلاغ أصدرته وزارة الاقتصاد إلى دعوة سعيد، نظراءه في الحكومة العمانية ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات وهيئات دعم الاستثمار العمانيين إلى المشاركة في فعاليات الندوة الدولية للاستثمار المبرمج ان تنظمها تونس خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول 2023.