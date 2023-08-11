التايمز: كلف معاشات الشيخوخة في بريطانيا تفوق التعليم والشرطة والدفاع مجتمعين

وبحسب تحليل لصحيفة "التايمز" فقد ارتفعت تكاليف المعاشات التقاعدية بمقدار 6 مليارات جنيه إسترليني لتصل إلى 110 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي، ومن المتوقع بحلول عام 2025، أن يتضخم الرقم إلى 135 مليار جنيه إسترليني، وهو رقم يزيد بمقدار 2 مليار جنيه إسترليني عن الميزانيات اليومية لوزارات التعليم والداخلية والدفاع.

هل يجب إلغاء قفل المعاش الثلاثي؟

تحصل الإدارات على تمويل منفصل للمشاريع الرأسمالية، ليتم إنفاقه على الاستثمار أو النمو المستقبلي، حيث قال مصدر حكومي إن "هذه التكلفة التي تأتي مع حماية كبار السن، حيث لا يمكنهم الحصول على وظائف، وبالنسبة للكثيرين فإن هذا مصدر دخلهم الوحيد".

ويرى خبراء أن القفل الثلاثي أصبح "غير مستدام" في وقت التخفيضات الضخمة المخطط لها للميزانية في "وايتهول" على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ولا يعتقد ثلث الأشخاص أن المعاش التقاعدي الحكومي سيكون موجودًا في غضون 30 عامًا، حيث يشعر أولئك الذين صوتوا لصالح المغادرة في استفتاء الاتحاد الأوروبي وناخبو حزب المحافظين لعام 2019 بأنهم أكثر تشاؤمًا، وفقًا لاستطلاع أجراه معهد الدراسات المالية (IFS) وصندوق Abrdn للعدالة المالية.

ويعود سبب الارتفاع في الإنفاق على المعاشات التقاعدية جزئيًا إلى شيخوخة السكان، مع التأثير الكامل لطفرة المواليد في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد.