إسرائيل.. تحذيرات من سحب المستثمرين لأموالهم وسط فوضى التعديلات القضائية
حذَّر المدير الأسبق لبنك إسرائيل، جاكوب فرينكل، من أن المستثمرين الأجانب يسعون لسحب أموالهم من إسرائيل بسبب الفوضى السياسية العارمة والمستقبل المبهم في البلاد، بسبب ما يعرف بخطة التعديلات القضائية التي تقترحها حكومة بنيامين نتنياهو وتمضي قدمًا في تطبيقها، وفق ما جاء في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وحسب الصحيفة، تنبأ فرينكل بوقوع كارثة اقتصادية إذا تم تمرير باقي القوانين في حزمة التعديلات القضائية دون توافق الآراء حولها.
وفي مقابلة مع القناة الـ12 العبرية، وصف فرينكل ما تشهده إسرائيل الآن من أحداث، "بالقصة الحزينة جدًّا التي في إثرها تلقَّت سمعة إسرائيل الاقتصادية ضربة كبيرة، فبعد أن كان المستثمرون يصطفون بالدور، لفهم وصفة النجاح الاقتصادي الإسرائيلي، يقفون الآن ويسألون عن الآلية التي تتيح لهم إلغاء استثماراتهم ".
ورغم تحذير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من تبعات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي بعد إقرار أحد التعديلات القضائية، فلا تزال الوكالة تتنبأ أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموًّا بنسبة 3% العام الجاري والمقبل، لكنها حذرت من أن تنبؤها هذا لا يشمل التداعيات والعواقب السلبية للتوترات السياسية والاجتماعية طويلة الأمد".
وفي ردّه على رون فاوبر، المدير التنفيذي لوكالة "موديز"، بأنه يشعر بالغضب الشديد لأنه لم يسبق أن كذب عليه زعيم دولة شخصيًّا كما فعل نتنياهو، أكد فرينكل أن "أي اقتصاد لا يمكنه أن يعمل دون توفر عنصرَي الثقة والمصداقية، وفي حال الكذب مرة واحدة سيجد الشخص نفسه مدرَجًا على قائمة الأشخاص الذين لا يمكن الوثوق بهم".
وأفاد فرينكل، بأن "وكالات الائتمان العالمية أبلغت إسرائيل بضرورة الحفاظ على المؤسسات قوية"، محذرة في الوقت ذاته من "عواقب سلبية في حال خفضت تصنيفات إسرائيل عالميًّا، حيث ستكون الرهون العقارية أكثر تكلفة والاستثمارات أصغر، كما سيكون النمو الاقتصادي أقل، وسيكون هناك عجز في الموازنة."
المصدر: صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"