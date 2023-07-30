إسرائيل.. تحذيرات من سحب المستثمرين لأموالهم وسط فوضى التعديلات القضائية

حذَّر المدير الأسبق لبنك إسرائيل، جاكوب فرينكل، من أن المستثمرين الأجانب يسعون لسحب أموالهم من إسرائيل بسبب الفوضى السياسية العارمة والمستقبل المبهم في البلاد، بسبب ما يعرف بخطة التعديلات القضائية التي تقترحها حكومة بنيامين نتنياهو وتمضي قدمًا في تطبيقها، وفق ما جاء في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحسب الصحيفة، تنبأ فرينكل بوقوع كارثة اقتصادية إذا تم تمرير باقي القوانين في حزمة التعديلات القضائية دون توافق الآراء حولها.

وفي مقابلة مع القناة الـ12 العبرية، وصف فرينكل ما تشهده إسرائيل الآن من أحداث، "بالقصة الحزينة جدًّا التي في إثرها تلقَّت سمعة إسرائيل الاقتصادية ضربة كبيرة، فبعد أن كان المستثمرون يصطفون بالدور، لفهم وصفة النجاح الاقتصادي الإسرائيلي، يقفون الآن ويسألون عن الآلية التي تتيح لهم إلغاء استثماراتهم ".