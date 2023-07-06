بعد "عثرة كورونا".. انتعاش كبير للسياحة في المغرب

كشفت وزيرة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، فاطمة الزهراء عمور، أن 11 مليون سائح زاروا المغرب خلال السنة الماضية، في مؤشر على تعافي القطاع الذي كان قد تأثر بوباء كورونا وإجراءات الإغلاق التي رافقته.

وبحسب ما صرحت به المسؤولة المغربية، يوم الخميس، فإن قطاع السياحة في البلاد استعاد 84 في المئة مما كان عليه سنة 2019، أي مباشرة قبل بدء الجائحة.

وجاء تصريح الوزيرة في معرض تقديم ورقة بشأن خارطة طريق السياحة في البلاد بين عامي 2023 و2026، خلال اجتماع حكومي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وكان قطاع السياحة في المغرب قد تأثر بوباء كورونا على غرار أغلب دول العالم في سنة 2020 والعام الذي تلاه، بسبب الإجراءات الاحترازية.

وتجاوزت مداخيل السياحة في المغرب 4 مليار دولار، حتى نهاية شهر أيار مايو الماضي، فيما تراهن الحكومة على جذب المزيد من السياح إلى البلاد.

المصدر: h24info