العراق.. تحويلات ضخمة إلى الخارج للعمال الأجانب وسط تفشي البطالة

كشف مسؤول عراقي رفيع عن أرقام ضخمة للمبالغ المالية التي يتم تحويلها إلى خارج البلاد سنويًا من قبل العمال الأجانب العاملين في قطاعات محدودة الإنتاجية في العراق.

ولا تشمل هذه الأرقام إقليم كردستان المتمع بحكم ذاتي، والذي يضم أيضًا عددًا كبيرًا من العمالة الوافدة التي تحوّل هي الأخرى مبالغ كبيرة إلى الخارج سنويًا، في وقت يشهد فيه الإقليم، والعراق عمومًا، تفشي البطالة بنسب كبيرة.

وفي هذا السياق، كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن "العمال الأجانب يحولون 600 مليون دولار سنويًا خارج العراق، ويعملون في قطاعات محدودة الإنتاجية، فيما تبلغ البطالة الفعلية في العراق 16٪ من إجمالي القوى العاملة"، بحسب قوله.