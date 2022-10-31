رغم الانسحاب الروسي من اتفاق التصدير.. سفينتا حبوب تغادران الموانئ الأوكرانية

غادرت سفينتا شحن محمّلتان بالحبوب الموانئ الأوكرانية، الإثنين، وسلكتا الممر البحري الإنساني في اتجاه تركيا، على الرغم من تعليق روسيا الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، بحسب موقع "مارين ترافيك" المتخصص.

وقال مركز التنسيق المشترك المشرف على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، إنه من المقرر أن تغادر 12 سفينة شحن الموانئ الأوكرانية، الإثنين، على أن تتوجه إليها أربع سفن بينها واحدة ترفع العلم التركي.

وكتب منسق الأمم المتحدة لمبادرة الحبوب الأوكرانية، أمير عبدالله، صباح الإثنين، على تويتر: "لا ينبغي أن تصبح أي شحنة مدنية هدفًا عسكريًّا أو أن تُحتجز كرهينة. الطعام يجب أن يمر".

وغادرت سفينة الشحن "أدميرال دو ريباس"، التي ترفع علم بالاو، ميناء تشورنومورسك نحو الساعة الـ5:30 بتوقيت غرينتش، تبعتها بعد أقل من ساعة سفينة "ماونت بيكر" التي ترفع علم هونغ كونغ، وقد أبحرت من الميناء ذاته بالقرب من أوديسا.

وتزامنا مع ذلك، غادرت سفينة الشحن التركية "أوشن ليجند" إسطنبول لتدخل الممر البحري الإنساني عبر مضيق البوسفور متجهة إلى أوكرانيا.

وعلقت روسيا مشاركتها في الاتفاقية الدولية لنقل الحبوب من أوكرانيا الموقعة هذا الصيف، بعد هجوم بمسيّرات استهدف أسطولها في شبه جزيرة القرم، وأعلنت الأحد انسحابها "حتى إشعار آخر" من عمليات تفتيش السفن.

لكن وفدي تركيا والأمم المتحدة قررا توفير موارد إضافية، ومن المقرر أن تفتّش عشر فرق من المفتّشين 40 سفينة متجهة إلى أوكرانيا، الإثنين، حسب ما ذكرت لجنة التنسيق المشتركة.

"تردد روسي"

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن تركيا "عازمة على مواصلة الجهود" والدفاع عن الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية "رغم التردد الروسي".

وقال الرئيس التركي، أحد رعاة الاتفاق الذي وقع في 19 تموز/ يوليو في إسطنبول: "مع أن روسيا تبدي ترددها لأنها لا تحصل على التسهيلات نفسها (مثل أوكرانيا)، فنحن عازمون على مواصلة الجهود خدمة للبشرية".

"خطير وصعب"

في المقابل، حذر الكرملين، الإثنين، من أنه "سيكون من الخطير والصعب الاستمرار في تنفيذ الاتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية بدون موسكو".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين رداً على سؤال حول إمكانية الاستمرار بتنفيذ الاتفاق بدون روسيا: "في ظل الظروف التي تتحدث فيها روسيا عن استحالة ضمان سلامة الملاحة في هذه المناطق، يصعب تطبيق مثل هذا الاتفاق. وتسلك الأمور طريقاً مختلفاً، أكثر خطورة".