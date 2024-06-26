مسؤول يكشف لـ"إرم نيوز" سبب زيادة ساعات قطع الكهرباء في مصر

كشف مصدر مسوؤل بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية أسباب قرار زيادة مدة تخفيف الأحمال الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لتصل إلى 3 ساعات في اليوم بدلًا من ساعتين، مشيرًا إلى أن نقص الغاز هو السبب الرئيس.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن إنتاج مصر من الغاز لم يعد يكفي حجم استهلاك محطات الكهرباء، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن الحكومة مجبرة على ذلك.