مسؤول يكشف لـ"إرم نيوز" سبب زيادة ساعات قطع الكهرباء في مصر
كشف مصدر مسوؤل بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية أسباب قرار زيادة مدة تخفيف الأحمال الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لتصل إلى 3 ساعات في اليوم بدلًا من ساعتين، مشيرًا إلى أن نقص الغاز هو السبب الرئيس.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن إنتاج مصر من الغاز لم يعد يكفي حجم استهلاك محطات الكهرباء، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن الحكومة مجبرة على ذلك.
استيراد الخارج
وأشار المصدر إلى أن هناك حلولًا لنقص الوقود، بعضها يحتاج لوقت طويل حتى تستطيع الحكومة تنفيذه، وبعضها يمكن اللجوء إليه في الوقت الحالي، مثل استيراد الغاز من الخارج، ولكن بسبب الظروف الاقتصادية يعد هذا الأمر من الصعوبة بمكان، لافتًا إلى أن تكلفة استيراد الغاز تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام، بحسب قوله.
وأوضح أن الحلول التي يمكن تطبيقها على المدى البعيد هي تنمية آبار الغاز في مصر، والبحث عن آبار جديدة لتخفيض الكمية المستوردة، والمساعدة على سد العجز.