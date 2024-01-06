إيران تنفي تعليق صادراتها النفطية إلى الصين

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن حيدري أن تلك "الأخبار ليس لها أي تأثير على مبيعات النفط الإيرانية"، وأضاف أن هناك حظرًا من قبل الولايات المتحدة، لكن بلاده ما زالت "في حالة الحد الأقصى من مبيعات النفط".

وكانت "رويترز" نقلت عن 5 مصادر وصفتها بأنها مطلعة في تجارة النفط، أن إيران أعطت حسمًا قدره 13 دولارًا للبرميل وسطيًا للمصافي الصينية، العام الماضي، لكنها خفضت هذا الحسم، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 10 دولارات، وأبلغت العملاء الصينيين، أوائل الشهر الماضي، أنه لن يتم حسم أكثر من 5 إلى 6 دولارات.

وتظهر إحصاءات شركة فورتيكسا لتتبع ناقلات النفط أن صادرات النفط الإيرانية اليومية إلى الصين انخفضت من حوالي 1.5 مليون برميل في أكتوبر إلى 1.22 مليون برميل في نوفمبر، و1.18 مليون برميل في ديسمبر.

وبعد كورونا زادت قدرة الصين التكريرية، حتى أنها استوردت، في بعض الأشهر، أكثر من 12 مليون برميل من النفط، ويشكل النفط الإيراني 10% من الطاقة الاستيرادية للبلاد.

ولدى شركة المعلومات السلعية، كيبلر، تقدير مماثل تقريبًا لانخفاض صادرات النفط الإيرانية إلى الصين.