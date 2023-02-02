من هو أيمن السياري المحافظ الجديد للبنك المركزي السعودي؟

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمرًا ملكيًا بتعيين الأكاديمي أيمن بن محمد بن سعود السياري، محافظًا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

ويشغل السياري منصب نائب لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير منذ منتصف العام الماضي 2022، قبل أن يصبح محافظًا للبنك المركزي خلفًا للدكتور فهد المبارك الذي تم تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.