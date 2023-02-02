من هو أيمن السياري المحافظ الجديد للبنك المركزي السعودي؟
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمرًا ملكيًا بتعيين الأكاديمي أيمن بن محمد بن سعود السياري، محافظًا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.
ويشغل السياري منصب نائب لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير منذ منتصف العام الماضي 2022، قبل أن يصبح محافظًا للبنك المركزي خلفًا للدكتور فهد المبارك الذي تم تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ويحمل السياري شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن.
كما أكمل السياري برنامج الإدارة العامة من جامعة هارفرد، وهو حاصل على شهادة الـ CFA كمحلل مالي معتمد.
بدأ السياري حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي كمحلل مالي، وحصل على شهادة بنك Chase Manhattan في التحليل الائتماني.
انتقل السياري بعدها للعمل في البنك المركزي السعودي عام 1999، والذي أعاره عام 2003 للعمل في قطاع الأسواق المالية بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي في واشنطن لمدة ثلاثة أعوام.
تدرج السياري في المناصب بالبنك المركزي السعودي قبل أن يتبوأ أعلى منصب فيه.
وشغل السياري عضوية عدة لجان ومجالس إدارات شركات، بينها عضوية مجالس إدارة كل من إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني لإدارة الدين، وكذلك عضوية لجنة الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة.