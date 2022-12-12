انتشار مقاطع فيديو لطلاب فرنسيين يدرسون في الظلام يثير غضبا عارما

ويبدي الطلاب والمعلمون تذمرهم من ظروف العمل "غير المريحة" لا سيما في المبنى "A"، وهو واحد من أكثر المباني ازدحاما وخرابا في المدرسة مع وجود النوافذ المكسورة والجدران العارية، حيث يوشك السقف على الانهيار، بينما تتضاعف مشاكل التدفئة بشكل لا يطاق مع حلول الشتاء، وفق وصف التقرير.

ونقلت الإذاعة الفرنسية عن أحد الطلاب قوله: "في الصباح يكون الجو باردا جدا وفي بعض الأقسام تبدو النوافذ مكسورة وعلينا إبقاؤها مفتوحة"، ويقول آخر، إن "الطلّاب يقضون اليوم من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء بدون تدفئة، والأمر معقد".

ويدفع انقطاع التيار الكهربائي الأساتذة إلى مباشرة عملهم في الظلام، وعلق أحد الطلاب قائلا: "هذا الصباح تلقينا دروسا في الظلام ولم تكن هناك كهرباء، إنه أمر مثير للشفقة حقا"، مضيفا: "كنّا نتابع دفاتر الملاحظات مع ومضات الهواتف، وهذا الأمر تكرّر 10 مرات منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهذا أمر مخجل صراحة، يجب القيام بشيء ما!".