في أول تقييم شامل.. صندوق النقد يحدد أسباب تفاقم أزمة لبنان المالية

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس في أول تقييم مالي شامل منذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019 إن الأزمة المالية تفاقمت في البلاد نتيجة عدم اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة مما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.

وقال الصندوق إن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنه يمكن الآن استرداد عشرة مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020.

وأضاف أنه بدون إصلاحات، قد يصل الدين العام إلى 547 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.

وجاء في التقرير: "استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق، وستظل مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات".

وأضاف التقرير أنه في حال استمرار الوضع الراهن أيضا "سيظل الدين العام على مسار غير مستدام نظرًا لأنه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة في ظل غياب الإصلاحات، مما سيحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الاقتراض".