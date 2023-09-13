الذهب ينخفض مع قوة الدولار ويتلقى دعما من آمال تعليق الفائدة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، لكن التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل كبحت الاتجاه الهبوطي للمعدن النفيس.

وبحلول الساعة 17:51 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1909.83 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنها عوضت بعض خسائرها بعدما هبطت 0.4 بالمئة عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة مسجلة 1932.50 دولار للأوقية عند التسوية.

وصعد مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية بعد بيانات التضخم الأمريكية، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة منذ 14 شهرا في أغسطس آب.

وتعززت التوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يومي 19 و20 سبتمبر أيلول بعد البيانات.

والذهب شديد الحساسية لرفع الفائدة؛ لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.2 بالمئة إلى 22.83 دولار للأوقية، ولامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

ونزل البلاتين 0.9 بالمئة إلى 901.93 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1252.70 دولار للأوقية.