الصراع في السودان يهدد إمدادات "الصمغ العربي"

دفع الصراع في السودان الشركات الدولية المصنعة للسلع الاستهلاكية إلى الدخول في سباق لتعزيز إمدادات الصمغ العربي، أحد أكثر المنتجات المرغوبة في البلاد، والذي يعد مكونا رئيسيا لكل شيء، بدءًا من المشروبات الغازية إلى الحلوى ومستحضرات التجميل.

ويأتي حوالي 70% من إمدادات العالم من الصمغ العربي، الذي لا توجد له بدائل كثيرة، من أشجار الأكاسيا في منطقة الساحل التي تضم السودان الذي يمزقه القتال الدائر بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية.

وقال مصدرون ومصادر من الصناعة لوكالة "رويترز" إن الشركات التي تخشى من استمرار انعدام الأمن في السودان وتعتمد على المنتج، مثل "كوكاكولا" و"بيبسيكو"، عملت على تخزين إمدادات، وبعضها لديه مخزون يغطي ما بين 3 إلى 6 أشهر كي لا تعاني من نقصه.