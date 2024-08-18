أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم الأحد، قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية والصناعية والزراعية، بسبب ما وصفته "بالخلل في إمدادات الوقود (الغاز)"، وفق وكالة "رويترز".

وتعرف عمليات قطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال على الشبكة في الكويت "بالقطع المبرمج"، إذ يُقْطَع التيار عن بعض المناطق بين الساعة الحادية عشرة صباحًا والخامسة مساء وهي مدة ذروة الاستهلاك؛ بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف.

ولجأت وزارة الكهرباء للقطع المبرمج هذا العام، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بسبب تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية.

وأعلنت الوزارة اليوم في بيانات مختلفة على منصة "إكس" قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق السكنية المكتظة بالسكان، وشمل القطع أيضًا بعض المناطق الزراعية.

وأضاف البيان "الوزارة قد تضطر آسفة إلى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء في بعض القطع من المناطق ذات الاستخدام الكثيف للطاقة؛ وذلك حفاظًا على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد".

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي "حفاظًا على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق غير السكنية بسبب ما وصفته الوزارة "بالتوقف الكلي" لوحدات معالجة الغاز من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية.