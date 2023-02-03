باكستان: نعيش وقتا عصيبا بسبب صندوق النقد

وأدلى شريف بهذه التصريحات في اجتماع لقادة مدنيين وعسكريين في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد ترأسه لدراسة الرد على تفجير مسجد، يوم الإثنين، أودى بحياة أكثر من 100 شخص.

وقال رئيس الوزراء: "وضعنا الاقتصادي لا يمكن تصوره، كما تعلمون، فإن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة في باكستان، وهذا يمنحنا وقتا عصيبا".

وأضاف شريف: "تعلمون جميعا أن الموارد تنفد"، مضيفا أن باكستان في الوقت الحالي تواجه أزمة اقتصادية.

ولم يرد ممثل صندوق النقد الدولي في باكستان حتى الآن على طلب للتعليق.