بعد بيع أعمالهم.. مستثمرون أجانب سحبوا 36 مليار دولار من روسيا

قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، نقلا عن تحليل بيانات من البنك المركزي، إن المستثمرين الأجانب الذين غادروا روسيا بعد بيع أعمالهم بها في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى مارس/ آذار 2023 سحبوا نحو 36 مليار دولار من البلاد.

وغادرت عشرات من أكبر الشركات في العالم أو قلصت عملياتها في روسيا في ردود فعل على غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.