بعد بيع أعمالهم.. مستثمرون أجانب سحبوا 36 مليار دولار من روسيا
قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، نقلا عن تحليل بيانات من البنك المركزي، إن المستثمرين الأجانب الذين غادروا روسيا بعد بيع أعمالهم بها في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى مارس/ آذار 2023 سحبوا نحو 36 مليار دولار من البلاد.
وغادرت عشرات من أكبر الشركات في العالم أو قلصت عملياتها في روسيا في ردود فعل على غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.
وقلل البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي من أهمية تأثير تخارج الشركات الأجنبية، قائلا إن تلك الفترة شهدت نحو 200 عملية بيع، شمل 20 % فقط منها بيع أصول كبيرة تزيد على مئة مليون دولار.
وتصف موسكو أفعالها في أوكرانيا بأنها عملية عسكرية خاصة، بينما تصفها كييف وحلفاؤها الغربيون بأنها عدوان بلا داع للاستيلاء على الأراضي.