ماسك يبحث مع مودي استثمارات كبيرة في الهند

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الأربعاء، إنه بحث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يزور الولايات المتحدة آفاق "استثمارات كبيرة" محتملة في الهند.

وأوضح مالك توتير والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، أن مودي "يدفعنا إلى القيام باستثمارات كبيرة في الهند، وهو أمر نعتزم القيام به، ونحاول تحديد التوقيت المناسب له"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".