تقرير: "المركزي الأمريكي" يدرس زيادة سعر الفائدة مجددا
يدرس الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي" إمكانية زيادة سعر الفائدة مجددا في اجتماعه المقرر عقده في سبتمبر/أيلول المقبل، وفق ما ذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي.
وفي تقرير للموقع، قال رئيس المجلس، جيروم باول، إن "المجلس سيراقب عن كثب عددا من العوامل والمؤشرات بما في ذلك البيانات المتعلقة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وتكلفة التوظيف"، مضيفا أن "بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو/حزيران هي محل ترحيب، لكنها في النهاية تتعلق بشهر واحد فقط، ولا يمكن أخذها على أنها استعداد لتغيير المسار القائم".
وأكد باول أن "عملية خفض معدل التضخم إلى 2% ما زالت طويلة رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة".
وتشير التقارير إلى أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) سجل ارتفاعا بمقدار 3%، في الفترة من حزيران 2022 إلى حزيران 2023، بعد زيادته بنسبة 3.8% خلال الـ12 شهراً المنتهية في مايو الماضي، حسب ما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية.
وكان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، قد انخفض من 4.6% على أساس سنوي في مايو، إلى 4.1% في يونيو.
وكان باول قد حضر اجتماعا في مقر البنك المركزي الإسباني بمدريد في 29 حزيران 2023، نوه خلاله إلى ضرورة تشديد البنك المركزي رقابته على النظام المالي الأمريكي، بعد انهيار ثلاثة بنوك أمريكية كبرى ربيع هذا العام.
إلى ذلك، ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بمقدار 1% من الربع الأول إلى الثاني من العام الجاري، وذلك في انخفاض قليل عن الزيادة السابقة التي قدرت بـ 1.2%، وفقًا لبيانات مؤشر تكلفة التوظيف الجديدة الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية، الجمعة الماضية.
كما ارتفعت التعويضات الإجمالية للعاملين في قطاع الصناعة المدنية والخاصة بمعدل 4.5% خلال العام الماضي، في تراجع قليل عن المعدل السنوي البالغ 4.8% المعلن عنه نهاية الربع الأول، فيما بقيت تعويضات العاملين في القطاع الحكومي والمحلي ثابتة عند 4.9% سنويًا نهاية الربعين الأول والثاني.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة مجددا الأربعاء الماضي، إلى أعلى مستوى له خلال 22 عاما، وهي الزيادة الحادية عشرة منذ آذار/مارس 2022. والهدف من ذلك خفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% .
المصدر: موقع "ذا هيل" الأمريكي