تقرير: "المركزي الأمريكي" يدرس زيادة سعر الفائدة مجددا

وكان باول قد حضر اجتماعا في مقر البنك المركزي الإسباني بمدريد في 29 حزيران 2023، نوه خلاله إلى ضرورة تشديد البنك المركزي رقابته على النظام المالي الأمريكي، بعد انهيار ثلاثة بنوك أمريكية كبرى ربيع هذا العام.

إلى ذلك، ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بمقدار 1% من الربع الأول إلى الثاني من العام الجاري، وذلك في انخفاض قليل عن الزيادة السابقة التي قدرت بـ 1.2%، وفقًا لبيانات مؤشر تكلفة التوظيف الجديدة الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية، الجمعة الماضية.

كما ارتفعت التعويضات الإجمالية للعاملين في قطاع الصناعة المدنية والخاصة بمعدل 4.5% خلال العام الماضي، في تراجع قليل عن المعدل السنوي البالغ 4.8% المعلن عنه نهاية الربع الأول، فيما بقيت تعويضات العاملين في القطاع الحكومي والمحلي ثابتة عند 4.9% سنويًا نهاية الربعين الأول والثاني.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة مجددا الأربعاء الماضي، إلى أعلى مستوى له خلال 22 عاما، وهي الزيادة الحادية عشرة منذ آذار/مارس 2022. والهدف من ذلك خفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2% .

المصدر: موقع "ذا هيل" الأمريكي