النفط يرتفع 1% تقريبا مع تراجع الصادرات الروسية

ارتفعت أسعار النفط 1 % تقريبا في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، مدعومة بانخفاض الصادرات من روسيا وزيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات جراء هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.

زادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 0.9 % إلى 77.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا أو 0.9 % إلى 72.08 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي ماركتس "ساهم الطقس السيء في روسيا في الافتتاح الأقوى (ارتفاع الأسعار) هذا الصباح وكذلك هجوم الحوثيين على السفن القريبة من اليمن".

وقالت روسيا أمس الأحد إنها ستزيد من خفض الصادرات في ديسمبر/ كانون الأول بمقدار 50 ألف برميل يوميا أو أكثر، قبل الموعد الذي كانت قد تعهدت به، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه أكبر مصدرين للنفط في العالم دعم الأسعار العالمية.