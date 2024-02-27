عملة مزيفة تغزو الأسواق في ليبيا وسط حالة من الجدل

وكشف المركزي الليبي، في بيان له، أن أحد تلك الإصدارات صادر عن "مركزي طرابلس" وآخر عن "مركزي بنغازي" وثالث مجهول المصدر.

وأكد إخضاع ورقة الـ 50 ديناراً مجهولة المصدر لإجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام، مشيراً إلى أنه سيتم سحب هذه الفئة خشية ارتفاع معدلات التزوير وتعذّر تمييزها بين المواطنين، وإحداثها ضرراً جسيماً بالاقتصاد واستخدامها في أنشطة غير مشروعة.

وطلب محافظ المصرف الصديق الكبير، من البرلمان الليبي، منحه الموافقة على قرار سحب فئة 50 ديناراً من التداول.

ولفت إلى أنه سيتم قبول وإيداع هذه الفئة وفقاً للضوابط والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتم الإعلان عن ضوابط آلية السحب في وقت لاحق.