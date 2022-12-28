الذهب يهبط من أعلى مستوى في 6 أشهر بفعل ارتفاع الدولار

واستقر مؤشر الدولار كما تمسكت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمستوى قريب من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.

وزاد الذهب نحو مئتي دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر أيلول، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبا بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وينتظر المستثمرون الآن تقرير مبيعات المنازل الأمريكية الذي من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم وتقرير طلبات إعانة البطالة الأمريكية الذي يصدر غدا الخميس.