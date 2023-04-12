تراجع نسبة التضخم في روسيا إلى ما دون 4%

انخفض التضخّم في روسيا، في آذار/مارس، مسجلاً أقلّ من أربعة بالمئة للمرة الأولى منذ عام، حين فرضت الدول الغربية حزمة من العقوبات على موسكو، بحسب ما أفادت وكالة الإحصاء الوطنية الروسية "روستات"، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أنّه في آذار/مارس بلغ ارتفاع الأسعار 3,51 بالمئة على أساس سنوي، في انخفاض حاد مقارنة بشهر شباط/فبراير (+ 10,99 بالمئة)، لكنّ هذا الانخفاض ليس نتيجة تباطؤ حقيقي للتضخّم في روسيا، بل جرّاء قاعدة الحساب التي اعتُمدت لمقارنة الأسعار.

وفعلياً، تمّت مقارنة أسعار آذار/مارس 2023 مع أسعار الشهر نفسه من العام الماضي، عندما استهدف وابل من العقوبات الدولية الاقتصاد الروسي وأدّى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وإضعاف الروبل.