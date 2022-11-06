وزير بريطاني: مضطرون لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالميزانية

قال وزير الدولة في الحكومة البريطانية أوليفر دودن، الأحد، إن الحكومة البريطانية "مضطرة" لاتخاذ قرارات "مهمة وصعبة" بشأن الضرائب والإنفاق، وذلك في إطار سعي البلاد لسد العجز في الميزانية.

وأضاف دودن لشبكة سكاي نيوز: "صحيح أننا نتخذ قرارات صعبة، لكن يتعين أن أوضح لكم ولمشاهديكم أنه ستكون هناك، للأسف، قرارات أكثر صعوبة بكثير في بيان الخريف".

وأوضح أن "الحكومة مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق، مع التركيز في الوقت نفسه على حماية الفئات الضعيفة".

ولم يكشف الوزير عن التدابير المحتملة.

ويعمل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ووزير المالية جيريمي هنت، على وضع خطط لسد عجز لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني (45.50 مليار دولار)، ومن المرتقب الكشف عن أولى خططهما للميزانية في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويقول المسؤولون إن المشاورات لا تستثني أي خيار، بما في ذلك تمديد ضريبة استثنائية على شركات الطاقة وخفض الإعفاء الضريبي على الدخل من توزيعات الأرباح.