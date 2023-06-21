خطة صينية جديدة لتشغيل السكك الحديدية اعتبارًا من يوليو المقبل

تبدأ السكك الحديدية الصينية تنفيذ خطة تشغيل جديدة لتحسين قدرات نقل الركاب والبضائع، وذلك اعتبارًا من الأول من تموز/ يوليو المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن شركة المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية، قولها اليوم الأربعاء، إنه بموجب الخطة الجديدة، سيتم إضافة 46 قطار ركاب في أنحاء البلاد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 10592 قطارًا.

وأضافت أنه سيتم تشغيل ما مجموعه 22182 قطار شحن على مستوى البلاد، بزيادة 394 قطارًا مقارنة مع خطة التشغيل الحالية.