خطة صينية جديدة لتشغيل السكك الحديدية اعتبارًا من يوليو المقبل
تبدأ السكك الحديدية الصينية تنفيذ خطة تشغيل جديدة لتحسين قدرات نقل الركاب والبضائع، وذلك اعتبارًا من الأول من تموز/ يوليو المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن شركة المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية، قولها اليوم الأربعاء، إنه بموجب الخطة الجديدة، سيتم إضافة 46 قطار ركاب في أنحاء البلاد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 10592 قطارًا.
وأضافت أنه سيتم تشغيل ما مجموعه 22182 قطار شحن على مستوى البلاد، بزيادة 394 قطارًا مقارنة مع خطة التشغيل الحالية.
وذكرت الشركة أن الخطة الجديدة ستحسن قدرة النقل لخط السكك الحديدية بين مدينتي بكين وتيانجين، وخط السكك الحديدية الفائقة السرعة بين قوانغتشو وشنتشن وهونغ كونغ، لتسهيل تنقل الأفراد ودعم التنمية الإقليمية.
ولفتت إلى أنه سيتم زيادة عدد القطارات فائقة السرعة التي تسافر من منطقة شمال شرقي الصين وإليها لدعم النهوض الشامل بالمنطقة على نحو أفضل، مثلما سيتم تحسين كفاءة وجودة النقل بالسكك الحديدية إلى منطقة غربي الصين لتعزيز التنمية المحلية.