الدولار يحافظ على استقراره قبيل قرار حول أسعار الفائدة

ظل الدولار قويًّا أمام عملات رئيسة منافسة، اليوم الأربعاء، قبل قرار منتظر متعلق بأسعار الفائدة الأمريكية سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم، في حين واصل الين التحرك بالقرب من أدنى مستوى له في عشرة أشهر.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، تغيرًا يذكر في معظم الأحيان ليستقر عند 105.17 نقطة بينما يترقب المتداولون قرار الاحتياطي الاتحادي.

وتتوقع الأسواق بشكل كبير أن يُبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة عند 5.25 في المئة إلى 5.50 في المئة؛ ما يضع التركيز على التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي.

واستقر الين في أحدث التداولات عند 147.83 للدولار متراجعًا عن أدنى مستوى سجله أمس الثلاثاء عند 147.92 للدولار على الرغم من أنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى خلال عشرة أشهر مقابل العملة الأمريكية.

ولم يشهد اليوان تغيرًا إلى حد كبير في التداولات الخارجية بعد أن أكدت الصين توقعات السوق من خلال إبقاء أسعار الإقراض الرئيسة دون تغيير اليوم الأربعاء، لكن العملة الصينية انخفضت في وقت لاحق 0.1 في المئة إلى 7.3103 للدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 في المئة تقريبا في فترة ما بعد الظهر في آسيا، فيما استقر الدولار النيوزيلندي بعد انخفاضه من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار أمس الثلاثاء.