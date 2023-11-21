إسرائيل .. عدد العاطلين عن العمل يقترب من نصف مليون  

اقترب عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل من نصف مليون، وسط توقعات بتفاقم الأزمة على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة، حسبما أفاد موقع "كالكاليست" الاقتصادي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

ونقل الموقع بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية الحكومية بشأن مؤشرات البطالة في إسرائيل، ضمن تقرير هو الأول منذ بدء حرب "السيوف الحديدية"، كما تسميها إسرائيل.

وقفز مؤشر البطالة في إسرائيل من 4.2% في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى 10.4% في تشرين الأول/ أكتوبر؛ إذ تم إحصاء 191 ألف إسرائيلي على قوائم العاطلين عن العمل في أيلول/ سبتمبر، وبلغ عدد العاطلين في الشهر الذي يليه قرابة نصف المليون عاطل.

وصنَّف تقرير دائرة الإحصاء المركزية العاطلين عن العمل إلى 3 أقسام: الأول، الباحثون عن عمل، والثاني، العاطلون الذين فشلوا في العثور على عمل وتوقفوا عن البحث، والثالث، يتعلق بموظفين وعمال أُجبروا على الخروج في إجازة من العمل سواء أكان بمقابل أم دون مقابل.