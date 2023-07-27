صحيفة عبرية: مصر تضغط لزيادة حصتها من صادرات الغاز الإسرائيلي

قالت صحيفة "غلوبس" (Globes) العبرية إن مصر ضغطت على إسرائيل بهدف زيادة حصتها من صادرات الغاز الإسرائيلي.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تتجه لاتخاذ قرار حول زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى مصر، بعد توصية قدمها وزير الطاقة يسرائيل كاتز بهذا الصدد.

ورأت الصحيفة أن على "إسرائيل الموازنة بين أمن الطاقة وتقوية مكانتها الإقليمية، من خلال صادرات الغاز، خاصة تلك التي تتم عبر الأراضي المصرية".

وتابعت: "المصريون مهتمون بالغاز الإسرائيلي لسببين".

السبب الأول، بحسب الصحيفة، "نقل الغاز الإسرائيلي عبر خط أنابيب موجود بالفعل إلى مصر التي تقوم بتحويله لسائل عبر محطتيها لتسييل الغاز شمال البلاد، ثم شحنه عبر موانئها شمالا إلى السوق الأوروبية، الأمر الذي سيعود عليها بفوائد اقتصادية كبيرة".

أما السبب الثاني، هو استهلاك الغاز في السوق المحلي المصري.

وتوقعت الصحيفة أن يزيد وزير الطاقة الإسرائيلي صادرات الغاز، و"بذلك سيغير سياسة التصدير التي انتهجتها إسرائيل منذ عام 2018".

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية أعلنت عزمها "دراسة طلبات تصدير كميات إضافية من الغاز الطبيعي".

المصدر: صحيفة "Globes"